Echter Tiefschlag: RW Ahlen unterliegt Bonner SC

Rot-Weiß Ahlen hat im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga eine bittere 1:2-Niederlage gegen den Bonner SC kassiert. Der direkte Konkurrent gab die rote Laterne damit an die Ahlener ab.

In der ersten Hälfte waren es allerdings die Gäste, die den Ton angaben und sich ein eindeutiges Chancenplus erarbeiteten. Gleich nach fünf Minuten bot sich Dario Schumacher mit einem Schuss aus rund 16 Metern die erste Gelegenheit. In der 17. Minute entwischte Luis Felipe Monteiro seinem Bewacher Koray Kacinoglu und brach bis kurz vors Tor durch. Anstatt dort aber selbst den Abschluss zu suchen, legte er für Schumacher quer – die falsche Entscheidung, denn der erneut als Rechtsverteidiger Enes Güney hatte aufgepasst und klärte rechtzeitig.

Bis zur Pause Bonn obenauf

In der 28. und 32. Minute sorgte zudem Serhat Semih Güler über die linke Seite zweimal für Gefahr. Beim ersten Mal klärte der aufmerksame RWA-Torhüter Bernd Schipmann, beim zweiten Mal ging Gülers Schuss knapp vorbei. RWA-Trainer Andreas Zimmermann hatte genug, brachte nun Phillip Aboagye für Mike Pihl und Mohamed El-Bouazzatti für Enes Güney, um die rechte Ahlener Seite besser abzudichten, über die viele Angriffe der Gäste gelaufen waren. Aboagye schob nun von links an, von wo Daniel Francis auf rechts wechselte. Die direkt folgende nächste Möglichkeit entsteht wieder über die bis dato anfällige rechte Ahlener Seite, als Daniel Schaal in der 36. Minute vorstieß, aber wie schon seine Teamkollegen knapp daneben zielte.

Erst in der 40. Minute traten auch die Hausherren offensiv in Erscheinung: Phillip Aboagye probierte es aus kurzer Distanz, doch BSC-Torhüter Jonas Hupe klärte – auch der zu laschen Nachschuss von Daniel Francis war für ihn kein Problem.

Viel Aufregung nach dem Wechsel

Nach Wiederanpfiff zogen die Ahlener die Zügel merklich an. Insbesondere Gianluca Marzullo stand in der Anfangsviertelstunde des zweiten Abschnitts im Fokus. Nach einem Schuss neben das Gehäuse (53.) und einem Pfostentreffer (57.) war der Italiener nach einer guten Stunde erfolgreich. Einen Freistoß von Jan Holldack beförderte er per Kopf zur 1:0-Führung (63.) ins Tor.

Doch die Freude über den Vorsprung währte lediglich sechs Minuten. Weil der bereits verwarnte Romario Wiesweg einen strammen Schuss Serhat Gülers per Hand klärte, sah er nicht nur Gelb-Rot, sondern Bonn bekam auch noch einen Elfmeter zugesprochen. Den verwandelte Romario Schumacher sicher zum 1:1 (69.).

In den folgenden Minuten wurde die Begegnung zunehmend hektischer. RWA-Coach Zimmermann (78.) sah wie vor ihm schon sein Trainerkollege Björn Joppe auf der Gegenseite Gelb wegen Meckerns. Einem möglichen Handspiel Bonns bewertete der Schiedsrichter nicht als solches. Für die Ahlener kam es noch dicker. In der 88. Minute markierte Dario Schumacher den 2:1-Siegtreffer.