Harald Flühe ist vom Sternzeichen Krebs. Zugegeben: Fische oder Wassermann wären gewiss noch passender gewesen – aber auch der Krebs lebt ja schließlich im Wasser. Und das ist eindeutig das Element von Harald Flühe. Seit 40 Jahren geht er täglich zum Frühschwimmen, absolviert 1000 bis 1200 Meter. Das Aufstehen im Morgengrauen? Für ihn kein Problem. „Morgens Zähneputzen, Rasieren, Schwimmen – das ist eine Automatik“, sagt der 78-Jährige. Schwimmmeister Bornemann erkennt das Talent 1942 wird Flühe in Berlin geboren, doch als im Zweiten Weltkrieg die Bombardierung der Hauptstadt beginnt, ziehen seine Eltern zu Verwandten nach Ahlen. So hat es ihn in die Wersestadt verschlagen. Als Jugendlicher geht Flühe gerne ins Freibad. „Dort gab es mit Schwimmmeister Erich Bornemann jemanden, der nicht nur aufgepasst hat, dass niemand ertrinkt, sondern auch ein Auge dafür hatte, wenn jemand begabt war“, erzählt Harald Flühe. Eines Tages spricht ihn Bornemann an und lotst ihn 1956 zum WSA Ahlen. Jetzt schwimmt er regelmäßig im Verein und spielt dazu noch Wasserball. Das Kraulen gefällt ihm besonders.