Kaum hat die Spielzeit so richtig begonnen, ist sie auch schon wieder fast vorbei. Zwar spielt der BBC Münsterland in seiner Premierensaison der 1. Bundesliga nur die Rückrunde, aber auch die ist schon fast beendet. Lediglich das Heimspiel am Samstag in der Josefschule ab 15 Uhr gegen die Rhine River Rhinos aus Wiesbaden sowie die Partie in München am 20. März stehen noch auf dem Plan.

„Und gerade jetzt macht es richtig Spaß“, sagt Trainer Marcel Fedde . Schließlich werden die Warendorfer derzeit von Spiel zu Spiel immer besser. „Das war ja auch unser oberstes Ziel. Wir mussten ja aufgrund der Pandemie quasi während der Saison auch noch die Vorbereitung machen“, so Fedde. Der Gegner aus Wiesbaden stellt ein komplettes Profiteam. Neben einem Deutschen stehen in der ersten Fünf noch zwei US-Amerikaner, ein Brite und eine Kanadierin – ein deutliches Zeichen dafür, welch finanziellen Aufwand die Gäste betreiben. „Die arbeiten sehr professionell, das wird ein ganz schweres Ding, aber vielleicht ist ja etwas für uns möglich, wenn Sören Müller mitspielen kann“, sagt Fedde. Der Einsatz des BBC-Centers ist aufgrund von Schulterproblemen fraglich.