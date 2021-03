Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) in Warendorf hat aufgrund einer Herpes-Seuche, die im spanischen Valencia ausgebrochen war, sämtliche Turniere und Zuchtveranstaltungen in Deutschland zunächst bis zum 28. März abgesagt. Die Vorsichtsmaßnahme war begründet, da mehrere hundert Reiter und Besitzer bei Bekanntwerden der Herpes-Infektion ihre Pferde in Valencia fluchtartig aufgeladen und durch halb Europa transportiert hatten. Doch während der Reitsport hierzulande nach der Corona-Krise nun erneut durch die Herpes-Krise lahmgelegt wird, hat es der Galopprennsport deutlich besser. Impfung gegen Herpes ist bei Zuchttieren im Galoppsport schon Pflicht Beim Renntag am vergangenen Sonntag auf der Bahn in Dortmund-Wambel erzielten Warendorfer Trainer erneut diverse Erfolge.