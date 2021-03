„Ich habe von Kindheit an viel Sport getrieben, bin aber eigentlich nicht laufbegeistert. Mir macht alles Spaß, was mit dem Ball zu tun hat“, sagt Ernst Helmus. Dennoch schnürt er auch im Alter von 69 Jahren noch drei- bis viermal in der Woche die Sportschuhe und joggt frühmorgens durch Münster. „Nur so kann ich mich genügend belasten. Mir geht es fantastisch. Im vergangenen Jahr bin ich mit Partnerin und Freunden von Oberstdorf nach Meran gewandert. Es war ein großartiges Erlebnis. Die Natur war schon immer ein großes Thema für mich.“ Die mehrtägige Tour führte ihn über eine anspruchsvolle Wegstrecke durch die Alpen. Dabei half Helmus seine gute körperliche Verfassung, die er sich über die Jahre bewahrt hat. Natur ist ein großes Thema Vielen in Ostbevern wird der gebürtige Kevelaer vor allem als Trainer in Erinnerung geblieben sein. In den 80er- und 90er-Jahren coachte er die BSV-Kicker. Seine fußballerische Laufbahn begann er bei Union Wetten. Mit dem Club aus dem Kreis Kleve stieg er in die Bezirksliga auf, ehe ihn der ehemalige Bundesliga-Akteur und Nationalspieler Hartmut Heidemann (MSV Duisburg) zum TuS Gelria Geldern 09 lotste.