Rund 50 Minuten Fahrt mit dem Auto sind es von Dortmund nach Ahlen. Eigentlich ein Katzensprung. Tabellarisch scheinen dagegen Welten zwischen den beiden Städten zu liegen. Satte 44 Punkte trennen nach 25 bzw. 26 Partien die Spreu vom Weizen in der Regionalliga West. Und während der Spitzenreiter vom BVB derzeit von Sieg zu Sieg eilt, wären sie bei Rot-Weiß wohl schon froh, wenn zeitnah mal der dritte Saisonerfolg eingefahren werden könnte.

BVB das Team der Stunde

Den nun ausgerechnet am Samstag (14 Uhr, Wersestadion) gegen die Mannschaft von Enrico Maaßen zu erwarten, wäre ziemlich vermessen. Denn die BVB-Zweite scheint in Topform zu sein. Vier der letzten fünf Spiele hat sie gewonnen. An das Torverhältnis von 66:18 (+ 48) kommt kein anderes Team der Liga auch nur ansatzweise heran. Nicht einmal der hochgerüstete Daueraufstiegskandidat aus Essen (+ 35), den es am Samstag parallel zum Tabellendritten Preußen Münster verschlägt, kann da mithalten.

Die Zwischenstände in der Domstadt wird man sicherlich auch beim BVB mit einem verstohlenen Seitenblick verfolgen. Schließlich könnte das Ergebnis dort ein Fingerzeig geben für den Kampf um die Meisterschaft. Gewinnen die Preußen ihr Heimspiel und erledigen die Borussen gleichzeitig ihre Auswärtsaufgabe in Ahlen erwartungsgemäß, hätten sie schon sechs Punkte Vorsprung auf den Zweiten. Die Essener könnten dann also auch mit einem Sieg in ihrem Nachholspiel nicht mehr punktemäßig gleichziehen.

Höchste Pleite der Saison im Hinspiel

Solche Sorgen hätte Ahlens Trainer Andreas Zimmermann sicherlich gerne. Am anderen Ende der Tabelle müht er sich mit seiner Mannschaft nach Kräften, die Konkurrenz von Lotte bis Bonn nicht noch weiter enteilen zu lassen. Nach dem jüngsten Nackenschlag gegen die Bundesstädter – das 1:2 nach Ahlener Führung fiel erst in der Schlussminute – beträgt der Rückstand auf eben diesen Bonner SC auf dem vorletzten Platz schon vier Punkte. Auf den ersten Nichtabstiegsrang, derzeit belegt von den Sportfreunden Lotte – sind es schon satte acht Zähler. Und dazwischen noch jede Menge Teams, die man auch noch hinter sich lassen müsste.

Und schließlich sind da auch noch die unschönen Erinnerungen an das Hinspiel. Bei der 0:6-Niederlage, damals unter Björn Mehnert, wurden die Ahlener nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Es ist zwar nicht das torreichste Spiel der Saison geblieben, aber bis heute die höchste Pleite einer Mannschaft. Nur Lotte musste beim 0:6 gegen Fortuna Düsseldorf eine gleich hohe Abreibung hinnehmen.

Das Ergebnis dieses höchst ungleichen Duells deutlich freundlicher aussehen zu lassen und daraus ein bisschen Schwung und Selbstvertrauen für den Endspurt zu ziehen, muss das Ziel der Hausherren sein. Alles andere wäre ein kleines Fußballwunder.