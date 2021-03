Rechtsaußen Nico Horn hat seinen Vertrag bei der Ahlener SG diese Woche um zwei Jahre, bis zum Sommer 2023, verlängert. Damit macht der Handballer die zehn Jahre an der Werse komplett. 2013 kam Horn vom TV Friesen Telgte nach Ahlen. Der mittlerweile 23-Jährige war mit 14 im Juniorenbereich des Ahlener Handball-Leistungszentrums angefangen, kam über die zweite Mannschaft und den erweiterten Kader vor zwei Jahren in das Drittliga-Team. Dort wird er kommende Saison dann unter Neu-Trainer Frederik Neuhaus spielen. Nicht mit dabei sein wird dagegen Maximilian Nowatzki, der vergangenes Jahr durch eine Kooperation mit dem TV Emsdetten nach Ahlen kam. Er verlässt die Ahlener SG wieder und schließt sich komplett dem TVE an.