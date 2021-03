Der SC Münster 08 ist bekannt für seine gute Jugendarbeit. Die U 19 spielt in der Landesliga. Wer Kapitän in dieser Truppe ist, hat – davon darf man ausgehen – ein gewisses Standing in der Mannschaft und fußballerische Qualität. Dem ist der direkte Sprung von der A-Jugend zu den Senioren in die Bezirksliga zuzutrauen. Thomas Hitchcock will genau das in der kommenden Saison versuchen.

Der Defensivmann wechselt in diesem Sommer zur SG Telgte . Das verkündete am Freitag Jan Lauhoff . Der Sportliche Leiter schwärmt: „Ein hochtalentierter Spieler. Wir freuen uns sehr, dass er zurückkommt. Er passt zu hundert Prozent in unseren Kader.“ Hitchcock wohnt in Telgte, hat nach seinem Abschied von der SG in jungen Jahren sechs Spielzeiten in Münster am Kanal gekickt, zuletzt eben als Kapitän der A-Junioren in der Landesliga. Nun rückt er in die Senioren hoch.

Zusagen aus dem Funktionsteam

Mit Hitchcock stehen laut Lauhoff 21 Feldspieler und drei Torhüter auf der Kaderliste von Trainer Frank Busch. Nur bei „ein, zwei Spielern“ sei die sportliche Zukunft noch nicht geklärt. Namen rückt Lauhoff nicht heraus. Er ist mit dem Planungsstand aber hochzufrieden: „Wir haben aktuell eine sehr, sehr gute Basis.“

Das gilt noch mehr für das Funktionsteam um Coach Busch. Auch Torwarttrainer Jan Terwesten, Physio Hartmut Ix und Betreuer Christian Tidde haben für die Saison 2021/22 zugesagt.

Ob und wenn ja, wann die aktuelle Spielzeit fortgesetzt wird, ist weiter offen. Im Optimalfall, so hat der FLVW bekannt gegeben, wird ab Anfang April trainiert und ab Anfang Mai wieder um Punkte gespielt.