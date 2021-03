Über die Vorzüge des Föderalismus muss man mit Frank Müller derzeit nicht diskutieren. Die landesspezifischen Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie offenbaren die Schwachstellen des Systems – und bringen den Telgter, jedenfalls im Lockdown, auf die Palme. Was ja verständlich ist, denn Frank Müller besitzt und betreibt die Tennishalle in Ostbevern. Bei ihm geht seit Anfang November nichts mehr, so will es die Corona-Schutzverordnung in NRW. Ein paar Kilometer weiter, in Niedersachsen, durfte und darf weiter gespielt und trainiert werden. Die Coaches und Hallen-Inhaber dort verdienen Geld, während jene in NRW leiden.