Tennis im Freien ist mit zwei Personen (oder mehreren aus einem Hausstand) schon seit Anfang März in Nordrhein-Westfalen wieder erlaubt. Herzzerreißende Dankesschreiben, in denen sich die Vereine mit Lob überschlagen, durften die Entscheidungsträger in Düsseldorf aber nicht erwarten. „Die Politik hat uns eher einen Bärendienst erwiesen“, sagt Peter Börsch, der Vorsitzende des TC Ostbevern. Diese Lockerung bringt bislang nicht viel. Die Tennishallen bleiben geschlossen, umso stärker drängen die Clubmitglieder jetzt auf eine Öffnung der Außenfelder. Das Problem: Weil die überwiegende Mehrheit der Vereine im Kreis keine Ganzjahresplätze hat, ist noch kein Spielbetrieb möglich. An vielen Orten dauert es wohl noch einen Monat. In mehreren Kolonnen im Einsatz Einer, auf denen jetzt alle Hoffnungen ruhen, ist Wolfgang Rendorf. Er hat sich mit seiner Firma aus Lügde im Kreis Lippe auf die Instandsetzung von Tennisplätzen spezialisiert. Seine Mitarbeiter sind derzeit mit Hochdruck in mehreren Kolonnen im Einsatz. Der Chef selbst führt einen Trupp mit vier Mann, der in dieser Woche die Sandcourts in Ostbevern, Westbevern-Vadrup und Telgte herrichtet.