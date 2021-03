Gute-Laune-Trip geht weiter: RW Ahlen besiegt auch SV Lippstadt 08

Eine Busfahrt die ist lustig, eine Busfahrt die ist schön, ja da kann man so viel neue interessante Dinge sehn. Holla Hi Holla Ho.

Schon die Anreise ins knapp 40 Kilometer entfernte Lippstadt geriet für Rot-Weiß Ahlen zum Gute-Laune-Trip. Kein Wunder, schließlich gab es schon beim Einsteigen die erste Motivationsspritze des Tages. Auf den Sitzen lagen Zettel mit der Aufschrift „Dieser Platz ist reserviert für RW Essen-Bezwinger“.

Rote Laterne abgegeben

Und diese Motivationsspritze verfehlte ihre Wirkung nicht. Trotz eines 0:1-Rückstands bezwang RW Ahlen den SV Lippstadt 08 mit 3:1. Erstmals gab es zwei Siege in Folge für die Mannschaft von Andreas Zimmermann , die nun unter dessen Regie 17 Zähler in 17 Spielen gesammelt hat.

Damit hat RWA den letzten Platz an den Bonner SC abgetreten, der bei Preußen Münster ein 1:1-Unentschieden holte.

Fußball-Regionalliga West: SV Lippstadt 08 – RW Ahlen

Foto: Marc Kreisel

In der ersten Hälfte ließen es die Ahlener zunächst noch gemächlicher angehen. Zur Pause lagen sie mit 0:1 zurück. Valentin Henneke sorgte nach Zuspiel von Lucas Arenz für die SVL-Führung (31.). In der 40. Minute setzte Henneke zudem einen Distanzschuss neben den Kasten. Von RWA kam offensiv nichts. Das konnte auch Andreas Zimmermann nicht gefallen. Ahlens Coach wechselte in der Halbzeit gleich dreimal. Für Gianluca Marzullo, Phillip Aboagye und Jan Holldack brachte er Ilias Anan, Mike Pihl und Yasin Altun. Nun zeigten die Ahlener ein verändertes Gesicht.

Reaktion war entscheidend

„Entscheidend war, wie wir in der zweiten Hälfte reagiert haben. Es freut mich, dass genau das aufgegangen ist, was wir wollten“, bekannte Andreas Zimmermann. Denn jetzt avancierte seine Mannschaft zu einem anstrengenden Widersacher, der den Hausherren binnen zehn Minuten jede Lust am Aufbäumen nahm.

Zunächst markierte Sebastian Mai nach Pass von Mike Pihl per Lupfer über SVL-Torwart Christopher Balkenhoff das 1:1 (59.). Sechs Minuten später markierte Romario Wiesweg nach Anan-Zuspiel per Schlenzer das 2:1 (65.). Und schließlich tat Kevin Kahlert in der 69. Minute, wie ihm geheißen. „Du gehst mit nach vorne und machst das Ding rein“, befahl Zimmermann seiner Abwehrkante – und der ließ Taten folgen und bugsierte die Kugel nach einem Eckball von Timon Schmitz zum 3:1 (69.) ins Tor.

Drei Treffer binnen zehn Minuten legten den Grundstein für den Ahlener Sieg. Der geriet nun nicht mehr in Gefahr. Die einzige Chance der Gastgeber vereitelte Bernd Schipmann, als er einen Schuss des Ex-Ahleners Marvin Mika (79.) über die Latte lenkte.

„Nach dem wir in Führung gegangen waren, waren die Lippstädter nicht mehr bereit, die letzten Meter zu gehen. Genau da wollten wir sie hinkriegen“, jubelte Andreas Zimmermann. Der RWA-Trainer war stolz und verordnete nach drei Spielen binnen acht Tagen nun eine Verschnaufpause. „Jetzt machen wir mal kurz den Motor aus.“ Die Erholung begann auf der Rückfahrt im Bus.

Mindestens ebenso gut gelaunt wie auf dem Hinweg, aber mit drei Zählern mehr im Gepäck.