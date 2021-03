Da war wirklich alles drin. Eine hochspannende Partie in der 1. Bundesliga gewannen die Rollstuhlbasketballer des BBC Münsterland nach der ersten Verlängerung mit 81:74 (69:69/29:30) gegen die München Iguanas und feierten damit beim Saisonkehraus bereits ihren dritten Heimsieg in Folge.

„Das war insgesamt ein Spiel auf Augenhöhe“, sagte Warendorfs Trainer Marcel Fedde , wollte dabei aber nicht verhehlen, dass die Begegnung auch durchaus zugunsten der Gäste aus Bayerns Hauptstadt hätte enden können. „Die Münchener haben gut gespielt und wir hätten nicht meckern dürfen, wenn wir verloren hätten.“

Zu viel Chaos

Diese Zusammenfassung brachte es auf den Punkt. In der ersten Halbzeit waren so gut wie keine Unterschiede im Leistungsvermögen der beiden Teams zu erkennen, allerdings machten sich die Gastgeber das Leben ein Stück weit selber schwer. „Uns fehlte im Abschluss ein wenig die Spannung“, kritisierte Fedde, der bei einigen seiner Akteure die letzte Konzentration vermisste. So lag der BBC zur Pause mit 29:30 knapp hinten.

Im dritten Viertel ging noch deutlich weniger beim Favoriten aus Warendorf. „Da fehlte die Ordnung, das war nicht gut und zu viel Chaos“, grantelte Coach Marcel Fedde. Das Resultat: München setzte sich ab und ging beim 50:43 mit sieben Punkten Vorsprung in den Schlussabschnitt.

Rechtzeitig die Kurve gekriegt

Aber die Münsterländer fingen sich. Sie spielten dann besser, als sie wirklich mussten. Der BBC kämpfte sich langsam heran. 32 Sekunden vor Schluss schaffte mit Sören Müller der überragende Akteur auf dem Feld per Drei-Punkte-Wurf den 67:67-Ausgleich. München schlug zurück, netzte sofort wieder ein und führte erneut 69:67. Dann behielt Mattijs Bellers die Nerven und machte Sekunden vor dem Ende das 69:69. Also musste eine fünfminütige Verlängerung die Entscheidung bringen, in der die Emsstädter dann voll da waren. Acht Punkte in Folge in nur 150 Sekunden brachten den entscheidenden 77:69-Vorsprung, den sie beim 81:74 dann auch ins Ziel brachten.

„Am Ende hatten wir einfach noch mehr drauf“, sagte Fedde. Zudem mussten die Münchener in der entscheidenden Phase auf zwei wichtige Spieler verzichten, die nach je fünf Fouls nicht mehr mitwirken durften.

BBC: Müller (37), Bellers (23), Lammering (9), Gebauer (4), Wissmann (3), Hennig (3), Knippelmeyer (2), Schorp.