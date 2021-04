Ahlener SG muss Fauteck und Harbaum ersetzen

Die Drittliga-Handballer der Ahlener SG müssen in der neuen Saison auf zwei etablierte Kräfte verzichten. Führungsspieler Jannis Fauteck hatte bereits für eine weitere Spielzeit zugesagt, muss nun aber auf ärztlichen Rat hin seine aktive Karriere vorzeitig beenden.

„Mit Jannis geht nicht nur viel Erfahrung und Ruhe im Spielaufbau, sondern auch ein besonders angenehmer Spieler, der in der Mannschaft eine besondere Rolle spielte“, berichtet Geschäftsführer Klaus Jäger über die unerwartete Absage des 32-jährigen Rückraumspielers. „Wir wünschen ihm alles Gute, ganz besonders gesundheitlich, und bedanken uns für seinen tollen Einsatz in den vergangenen Jahren bei der Ahlener SG“, so Jäger weiter.

Harbaum tritt beruflich bedingt kürzer

Eigengewächs Felix Harbaum wird den Drittliga-Handballern in der kommenden Saison ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stehen. Der großgewachsene Innenblockspieler bekommt wegen seiner Technikerausbildung und der damit verbundenen Abendschule das zeitliche Pensum im Ligabetrieb nicht mehr gestemmt. Er soll jedoch in der zweiten Mannschaft Akzente setzen und in Notfällen in der Dritten Liga aushelfen.

Keine Teilnahme am Ligapokal

Unterdessen hat sich der Verein gegen eine Teilnahme am Ligapokal ausgesprochen. Mit diesem will der Deutsche Handball-Bund (freiwilligen) Ersatz für die abgebrochene Saison schaffen. 22 Vereine der 3. Ligen der Männer machen mit und werden ab dem 10. April insgesamt sechs Teilnehmer am DHB-Pokal 2021/22 ausspielen. Die Teams sind nach regionalen Gesichtspunkten in drei Gruppen aufgeteilt worden. Die Ahlener SG hat sich aber unter anderem wegen der unabsehbaren Folgen der dritten Pandemiewelle dagegen entschieden.