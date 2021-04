„Wir haben einen guten Plan aufgestellt, ich kenne das komplette Umfeld, ich war der Wunschkandidat, und es ist lukrativ – da konnte ich gar nicht Nein sagen“, ist der 48-Jährige glücklich, dass es nun ins Ostwestfälische zurückgeht.

Aktuell spielt der Nachwuchs des Konkurrenten von Rot-Weiß Ahlen in der Landesliga . Auf lange Sicht soll sich das aber ändern. „Natürlich wollen wir die Jugendlichen in die Westfalenliga führen“, sagt Taverna , der zunächst für ein Jahr an seiner neuen Wirkungsstätte unterschrieben hat. „Aber ganz vorne steht die Aufgabe, die Jungs an die Senioren heranzuführen.“

Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Die Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam ergibt sich von ganz allein. Denn Seniorentrainer Daniel Brinkmann, Assistent Dirk Flock und vor allem Tobias Brockschnieder, der in Bokel mit Taverna Co-Trainer war, kennt der gebürtige Beckumer schon ewig. Man weiß, was man aneinander hat.

Taverna hatte als Verteidiger bei TuS und LR Ahlen, Preußen Münster und dem SC Roland Beckum im Westen angefangen. Dann rief der Kreis Gütersloh mit unter anderem dem FC Gütersloh, dem SC Verl und dem SC Wiedenbrück , ehe er als Trainer zur DJK Bokel wechselte, die er gleich im ersten Jahr zum Aufstieg in die Kreisliga A führte. Nach Engagements in Spexard, Westernkotten und Marienfeld gab es nach erfolgreichem Start in der Landesliga Unstimmigkeiten bei der SpVg Beckum.

„Ich konzentriere mich jetzt ganz auf die Talentförderung“, freut sich Taverna auf die Betreuung des neuen Wiedenbrücker Perspektivkaders, mit dem es aufwärts gehen soll.