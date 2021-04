Mit Gelassenheit gegen den Hype: RW Ahlen erwartet Preußen Münster

Die Bilanz des SC Preußen gegen Borussia Dortmund ist eine negative mit nur neun Siegen in 42 Aufeinandertreffen in Pflichtspielen. Erwartungsgemäß. Die Ausbeute gegen die Reserve des BVB ist aber ebenfalls negativ. Wobei der SCP mit einem Heimsieg am Mittwoch für Ausgeglichenheit sorgen könnte bei zehn Siegen, acht Unentschieden und elf Niederlagen. In der Saison 1992/93 gewann Münster den ersten Vergleich, in der Oberliga Westfalen legte der SCP mit 3:2 gegen den BVB II nach – und ergatterte damit damals die alleinige Tabellenführung. Legendär ist fast schon das 5:5 am letzten Spieltag der Regionalliga Nord im Jahr 2005 – der BVB stieg deshalb ab. Sören Seidel, Tobias Schäper, Mathias Rose und Cihan Yilmaz (2) trafen. Und heute? Das Hinspiel hat der SCP mit 0:2 verloren. Die beiden besten noch ungeschlagenen Rückrunden-Teams mit 27 Punkten aus elf Partien treffen nun aufeinander. Augenhöhe. Dortmund verlor nur eine Partie: am 17. Spieltag mit 1:2 gegen den SV Rödinghausen.