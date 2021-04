Drauf gepfiffen: RW Ahlen hadert mit dem Schiedsrichter und sich selbst

RW Essen haben sie nieder-, den U23-Vertretungen aus Dortmund Düsseldorf einen Punkt abgerungen. Preußen Münster aber kriegten die Rot-Weißen aus Ahlen nicht in den Schwitzkasten. Mit 2:3 mussten sie nach tapferer und couragierter Vorstellung in eine knappe Niederlage einwilligen.

„Wenn du nicht gewinnen kannst, musst du wenigstens einen Punkt holen“, war Trainer Andreas Zimmermann sichtlich angefressen. Nach anfänglicher Führung war sein Team in Rückstand geraten und hatte darauf abermals die passende Replik parat. „Aber wenn du das 2:2 machst, dann musst du es auch über die Bühne bringen“, monierte Zimmermann. Er hatte mit seinen Jungs – und den Spielleitern. Schwer gegen den Strich gingen ihm schließlich auch zwei Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns.

Kritik an Auslegung der Handspielregel

Doch der Reihe nach: Die Ahlener fanden umgehend in die Partie, waren giftig und aggressiv. Die Preußen benötigten etwa 20 Minuten, um sich mit der forschen Spielweise der Hausherren anzufreunden. Danach gewannen sie zusehends an Stabilität und Souveränität. Zu diesem Zeitpunkt allerdings liefen sie bereits einem 0:1-Rückstand hinterher. als Auf Vorlage von Gianluca Marzullo nahm Sebastian Mai in der 11. Minute unbedrängt Maß – 1:0. Ab Mitte der ersten Hälfte wurde die reifere Spielanlage Münsters offensichtlich, RWA hatte nun Mühe, sich zu befreien, fand in letzter Konsequenz aber immer die passenden Lösungen.

Fußball-Regionalliga West: RW Ahlen – SC Preußen Münster 1/48 RW Ahlen - SC Preußen Münster Regionalliga West 35. Spieltag 2020/2021 10.04.2021 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

Mit einer Ausnahme: Einen weiten Einwurf von Lukas Frenkert verlängerte Simon Scherder per Kopf. Die Gastgeber bekamen die Situation nicht geklärt, der Ball flog Deniz Bindemann vor die Füße – 1:1 (29.). So ging es auch in die Pause. Direkt nach Wiederanpfiff hätte Sebastian Mai (46.) die Ahlener abermals in Führung bringen können, scheiterte jedoch an SCP-Keeper Max Schulze-Niehues. Wenig später gab es Aufreger Nummer eins: Im Strafraum sprang Romario Wiesweg der Ball in die Hand – Elfmeter. Gerrit Wegkamp traf vom Punkt zum 1:2 (48.). „Wenn der Schiedsrichter eine Linie hat, dann muss er sie auch durchhalten. Mal wird es so und ein anderes Mal so ausgelegt“, vermisste Andreas Zimmermann Kontinuität bei der Auslegung der Handspielregel.

Eickhoffs ehrliches Bekenntnis

Doch der Rückschlag brachte die Seinen nicht aus dem Tritt. Die Ahlener strafften sich nochmals, probierten es weiter. Einen Schuss des eingewechselten Ilias Anan blockte Dennis Daube in der 76. Minute schließlich ebenfalls per Hand. Auch hier entschied der Unparteiische Marcel Benkhoff auf Strafstoß. Jan Holldack verwandelte zum 2:2 (76.).

Kommentar: RW Ahlens mentale Stärke – Haltung bewahrt ...

Nach dem Matchplan Zimmermanns wäre jetzt die viertelstündige Schlussphase angebrochen, nach der seine Mannschaft das Resultat mit viel Einsatz über die Bühne gebracht hätte. Doch die finale Pointe blieb den Preußen vorbehalten. Joel Grodowski traf zum 2:3 (78.). in der Entstehung des Treffers wurde aus Sicht Andreas Zimmermanns ein Einwurf der Gäste nicht korrekt ausgeführt. „Für mich war der Treffer also eine Fehlentscheidung“, urteilte Zimmermann. „Wir haben immer wieder mal Pech mit Schiedsrichterentscheidungen“, fand auch Timon Schmitz. Und Bennet Eickhoff bekannte: „Für mich ist diese Niederlage genauso enttäuschend wie das späte Unentschieden gegen Düsseldorf.“ Immerhin hatte sie keine drastischen Auswirkungen in der Tabelle, da auch Rivale Bonner SC mit 0:3 gegen Schalkes U23 verlor.