Mitten in der Pandemie eine Fußballschule zu gründen, werden viele Menschen sicher für verrückt halten. Die Macher aber glauben an ihre „Bolzplatzschule“ und bringen diese nun an den Start. Dahinter stecken der 63-jährige Heinz Goldmann aus Warendorf, der 40-jährige Sassenberger Christian Franz-Pohlmann und der 27 Jahre junge Daniel Schiewe aus Beckum. Der szenekundige Beobachter weiß, dass sich die drei Firmengründer sehr gut kennen.