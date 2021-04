Jan Holldack war dabei Retter und Pechvogel in einer Person. Denn zunächst hatte er in der 17. Minute den Ausgleich zum 1:1 geschossen. In der 83. wurde er jedoch freistehend noch in allerletzter Sekunde abgegrätscht und vergab nur zwei Minuten später einen Foulelfmeter, der den 2:1-Auswärtssieg hätte besiegeln müssen. Das Unentschieden mag also insgesamt leistungsgerecht gewesen sein – die Ahlener werden sich jedoch deutlich mehr darüber ärgern müssen. Prokoph bringt Fortuna bereits nach sieben Minuten in Führung Zumal sie ja erneut nach einem Rückstand stark zurückgekommen waren.