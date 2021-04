Es gibt zwei Distanzen, die laufend, walkend oder als Nordic Walk zurückgelegt werden können: den drei Kilometer langen Stadtteillauf und den zehn Kilometer langen Haldenlauf. Die Teilnehmer dürfen ihre ausgesuchte Distanz zwischen Sonntag, 9. Mai, und Sonntag, 16. Mai, auf einer selbst gewählten Strecke absolvieren. Die Läufe können also auf die Ahlener Halde führen, müssen es aber nicht.

Fotos und Ergebnisse werden gesammelt

Wichtig ist nur ein Fotobeleg mit der gelaufenen Zeit per Mail. Selbstverständlich werden auch Screenshots aus den Lauf-Apps anerkannt. Als bleibende Anerkennung gibt es dann ein T-Shirt mit dem Laufhaldenlogo. Die Illustratorin Celine Vogt hat dafür ein neues, farbenfrohes Lauflogo entwickelt. „Wir wollen damit unsere Laufgemeinschaft stärken, denn der eigentliche Lauf hätte zum 19. Mal stattgefunden“, sagt Organisator Hermann Huerkamp .

Nach dem Lauf wird eine Ergebnisliste veröffentlicht, eine Altersklassenwertung findet allerdings nicht statt. Anmeldungen können im Stadtteilbüro am Glückaufplatz, telefonisch unter 0 23 82/ 70 21 49 oder per Mail an info@stadtteilbuero-ahlen.de abgegeben werden.