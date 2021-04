Ahlen -

Von Cedric Gebhardt

Seit 2013 war Philipp Lemke eine feste Größe im Rückraum der Ahlener SG. Im Sommer verlässt der 31-Jährige den Verein. Im Rückblick verrät er, was das Team in all den Jahren so stark gemacht hat – und weshalb man auch als Kühlschrankwart große Verantwortung hat.