Alicia Stolle hat eine bewegte Zeit hinter sich. Im Dezember 2019 erlitt sie bei der WM in Japan eine Plantarfasziitis. Die chronische Entzündung am Fuß setzte sie lange außer Gefecht. Im Sommer 2020 wechselte sie vom Thüringer HC zu Ferencváros Budapest. Ende November infizierte sich die 24-Jährige auch noch mit dem Coronavirus. Mittlerweile ist sie wieder genesen – und kämpft mit der Deutschen Frauen-Nationalmannschaft am Dienstag in Hamm um die WM-Qualifikation. Zuvor hat sich unser Redakteur Cedric Gebhardt mit der gebürtigen Ahlenerin unterhalten. Nach 16 Monaten Zwangspause war es gegen Portugal Ihr erstes Länderspiel.