Sönke Fallenberg für Mannheim nominiert

Mannheim ist ein bekanntes Pflaster für Deutschlands U25-Springreiter. Lediglich 2020 war das Turnier aufgrund der Auswirkungen der Pandemie abgesagt worden. Dieses Jahr findet die Veranstaltung unter besonderen Bedingungen statt. Die Dressur- und Springprüfungen laufen anders als gewohnt nicht parallel.

Los geht es Ende April mit der Dressur, bevor vom 2. bis 4. Mai die Springprüfungen und die zweite Qualifikation des U25-Springpokals folgen. Bundestrainer Otto Becker und Peter Teeuwen haben für Letztere 18 Paare nominiert: Mit dabei ist in Mannheim mit Sönke Fallenberg aus Ennigerloh auch ein Vertreter aus dem Kreis Warendorf und mit Andrea Hoppe aus Altenberge eine Reiterin, die aus dem Kreis Steinfurt kommt.

Fünf punktbeste Paare qualifizieren sich fürs Finale

Der Modus des Springpokals bleibt aus dem Jahr 2019 erhalten. Während die Ergebnisse der Einlaufprüfung noch nicht zählen, gibt es in der zweiten Prüfung, einer Springprüfung der Klasse S**, bereits Punkte. Der Sieger erhält die meisten. Die wichtigste ist jedoch die dritte und abschließende Prüfung. In der Springprüfung der Klasse S*** werden die Punkte mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Die fünf punktbesten Paare der Qualifikation erhalten die Startgenehmigung für das Finale beim CHIO Aachen .

Dritte Qualifikationsrunde erstmals in Warendorf

Nach Mannheim findet die dritte Qualifikation vom 13. bis 16. Mai erstmals beim Preis der Besten am Bundesstützpunkt in Warendorf statt. Über die vierte und letzte Station im Rahmen der Deutschen Meisterschaften in Balve (3. bis 6. Juni 2021) führt der Weg schließlich zum Finale in der Aachener Soers, das 13. bis 19. September stattfinden wird.