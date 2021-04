Seit Montag herrscht zumindest in der Meisterschaft Klarheit: Die Fußball-Saison 2020/21 wird ab der Oberliga abwärts annulliert. Es gibt keine Auf- und Absteiger. Auf dieses Vorgehen haben sich die Vorsitzenden der 29 Kreise des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) geeinigt. Wie es mit dem Pokal und mit der kommenden Saison weitergeht, ist dagegen noch nicht komplett fix. Peter Wiethaup, der Vorsitzende des Fußballkreises Beckum, findet der Abbruch jedenfalls richtig. „Das findet voll und ganz meine Zustimmung“, sagt er. „Ich denke, am Samstag waren wir alle froh, dass wir die Geschichte nun ad acta legen können. Die Vereine haben endlich Planungssicherheit und können sich damit auf die kommende Saison vorbereiten.“ Videokonferenzen am Donnerstag sollen Stimmung an der Basis einfangen Wie die genau vonstatten gehen soll, soll am Donnerstag – wie in Münster ebenfalls – in einer Videokonferenz mit den Vereinen besprochen werden. Vorgesehen ist bisher ein Start am 15. August.