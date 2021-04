Nach zehn Jahren als Trainer der Ahlener SG legt Sascha Bertow sein Amt beim Handball-Drittligisten nieder. Eine Dekade, in der er viel erlebt hat, wie er in einem ungewohnt offenen Gespräch mit unserem Redakteur Cedric Gebhardt festhält. Nach zehn Jahren endet bald Ihre Amtszeit bei der Ahlener SG. Wie geht es Ihnen damit? Bertow: Es fühlt sich anders als sonst an. Für gewöhnlich habe ich mich um diese Zeit schon mit der neuen Saison und der Vorbereitung befasst. Das fällt jetzt natürlich weg. Dadurch habe ich mehr Freiräume. Das ist ungewohnt, aber auch angenehm. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt ganz viel Langeweile habe. Ich bekomme viele Anfragen von Spielerberatern oder Trainerkollegen, mit denen ich mich austausche. Es geht immer noch viel um Handball und ich telefoniere derzeit sehr viel. Der letzte Eindruck ist oft der, der hängen bleibt. Zuletzt gab es einige Misstöne zwischen Ihnen, der Mannschaft und dem Verein, der nach Ihrem Empfinden das letzte Training nur unzureichend kommuniziert hat. Inwieweit trübt das Ihren Blick auf die lange, durchaus auch erfolgreiche gemeinsame Zeit? Bertow: Es trübt den Blick nicht, denn wir gehen ja im Guten auseinander. Die zehn Jahre waren für mich eine echte Herzensangelegenheit. Wir haben mit den Spielern richtig was aufgebaut. Wir haben mit einem schmalen Etat viele Spieler ausgebildet, sie weiterentwickelt. Das hat uns ausgezeichnet. Es war eine richtig schöne Zeit und so bleibt sie für mich auch in Erinnerung.Handball 3.