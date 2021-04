Vor 20 Jahren begann in Warendorf das, was knapp elf Monate später mit einer kleinen Sensation endete. „Ja, um diese Zeit haben wir Spielerinnen für das letzte Regionalligajahr angesprochen. Das war auch nach den Osterferien. Wenig später sind wir mit dem Training gestartet“, erinnert sich der damalige Coach Niels Westphal. Am Ende der Saison 2001/02 stand der Zweitliga-Aufstieg der WSU-Volleyballerinnen. Die pritschten und schmetterten sich insgesamt sechs Jahre durch das Unterhaus. In den ersten vier Jahren in der oberen Hälfte und dabei sogar eine Saison auf Rang zwei, am Ende aber als Vor- und Letzter eher mit Mühe.