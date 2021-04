RW Ahlen gegen RW Oberhausen erneut mit 1:1

Der aber brachte zumindest die freudige Erkenntnis, dass der eine Punkt gegen Oberhausen reichte, um die Rote Laterne weiterzureichen. Denn der Bonner SC verlor zeitgleich das Kellerduell bei Bergisch Gladbach mit 1:2 und ist nun Letzter, punktgleich mit den Ahlenern zwar, aber mit dem schlechteren Torverhältnis.

So mussten sich die Rot-Weißen etwas weniger darüber ärgern, dass sie aus einer deutlich stärkeren ersten Hälfte nicht mehr gemacht hatten als das eine Tor, dass Jan Holldack in der 32. Minute per Foulelfmeter erzielt hatte.

Bilder zum Spiel Rot-Weiß Ahlen gegen Rot-Weiß Oberhausen 1/44 RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - RW Oberhausen Fußball Regionalliga West 2021-04-24 RWA - RWO -Kreisel- Foto: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RWA vor der Pause klar überlegen, aber nicht effektiv

Die bis dahin schon deutlich bissigere, agilere und gefährlichere Zimmermann-Elf schien mit der Führung gegen handzahme Gäste aus Oberhausen auf die Siegerstraße einzubiegen. Sebastian Mai , der bereits den Elfmeter herausgeholt hatte, hätte mit seiner Doppelchance zum 2:0 vielleicht schon den Deckel draufmachen können. „Einer davon muss eigentlich rein“, fand er selbst. Ansonsten hatte er aber in einer Partie, die ihm wegen vieler Ahlener Konter fast auf den Leib geschrieben war, nicht viel falsch gemacht, sondern stach im Gegenteil in einem starken Gefüge noch heraus. „Vielleicht hat uns auch einfach etwas das Glück gefehlt. Wenn wir heute unsere Geschwindigkeitsvorteile besser ausspielen, wäre mehr drin gewesen“, konstatierte Mai völlig richtig.

Oberhausen kommt in der Schlussphase zurück und trifft

Genau das hatte auch Trainer Andreas Zimmermann am eigentlich gelungen Auftritt seiner Mannschaft zu bemängeln. „Wir müssen mal dahin kommen, das zweite Tor zu machen, unsere Konter einfach cleverer ausspielen. Eigentlich waren wir in der ersten Hälfte klar besser“, so Zimmermann. Und das war so.

Der RWA-Coach hatte aber auch die Chancen des Gegners in einer wilden Schlussphase nicht übersehen. Denn schon in der 74. Minute hatte Oberhausen gleich zwei Möglichkeiten, bei denen es zum 1:1 hätte klingeln müssen. Erst traf Sven Kreyer nach einer guten Kombination aus vier Metern nur den Pfosten (74.), dann bediente Kreyer auf links Shaibou Oubeyapwa, der knapp am Ahlener Kasten vorbei feuerte.

Das hätte bis dahin zwar den Spielverlauf konterkariert, war aber ein Fingerzeig. Tatsächlich kam Oberhausen nämlich noch einmal mächtig auf. Erst recht, als Raphael Steinmetz aus der zweiten Reihe drauf hielt und damit in der 80. Minute doch den Ausgleich erzielte.

Wildes Ende mit Chancen hüben wie drüben

Anschließend prüfte Gianluca Marzullo für Ahlen den Pfosten (84.) und auf der Gegenseite verzog Maik Odenthal (85.) knapp. Die Partie hätte also noch in jede Richtung kippen können.

„Wir hatten Chancen, die hatten Chancen – der Punkt ist schon okay“, fand Zimmermann. Und auch Sebastian Mai konnte mit dem Remis leben. „Drei Zähler wären sicher noch wertvoller gewesen. Aber jeder Punkt zählt.“ Mit dem Ergebnis konnten und mussten die Ahlener leben.