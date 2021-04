Eigentlich sollten sich Oliver Logermann, Dennis Averhage, Oliver Glöden und Björn Kirchgessner gerade auf ihrer jeweiligen Abschiedstournee befinden, da die Zeit bei und mit ihren Clubs am 30. Juni enden sollte. Doch bekanntlich geht seit sechs Monaten nichts mehr. Was sich nach dem Saison-Abpfiff der vergangenen Woche auch nicht mehr ändern wird. Kein bewusstes letztes Spiel, kein Ausstand Zuvor blieben in ihrem letzten Amtsjahr wenige Einsätze. Auch sonst wird etwas fehlen: das bewusste letzte Spiel, Wehmut nach dem Schlusspfiff, emotionale Momente und der obligatorische Ausstand. Beim SV Drensteinfurt orientiert sich Oliver Logermann neu – und in Richtung BSV Roxel.