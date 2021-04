Nicht jedes Mitbringsel erfreut das Herz. Vor Weihnachten ging Dennis Biederbick bei einem Besuch in der Heimat mit einem Freund locker laufen. Seither plagten den Ahlener Schmerzen in der rechten Achillessehne. Ein Zustand, der seinen Traum – die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio – in akute Gefahr bringen könnte. Doch mittlerweile gibt es Entwarnung. „Seit ein paar Wochen kann ich annähernd normal trainieren und mich im Tempotraining voll belasten“, sagt Biederbick erleichtert.