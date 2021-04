Die Amateure dürfen zurzeit gar nicht an Turnieren teilnehmen. Auch für die Reitprofis sind die Startmöglichkeiten in der Pandemie arg begrenzt. „Oft geht es nur spontan, man kann gar nichts richtig planen“, sagt Bianca Nowag . Umso mehr genoss die Ostbevernerin, selbstständig als Bereiterin und Trainerin, den Auftritt beim internationalen Turnier „Horses & Dreams­“ in Hagen a.T.W.

Und dann war sie auch noch erfolgreich. Mit zwei jüngeren Pferden startete Nowag am Wochenende bei der renommierten Veranstaltung am Hof Kasselmann. „Beide Pferde waren lange nicht mehr vor der Tür. Ich bin sehr, sehr zufrieden“, strahlte sie.

„ Jetzt ist Fassianos erwachsen geworden. " Bianca Nowag

Mit Fassianos gewann die 26-Jährige vom RV Ostbevern das Finale im LVM-Youngster-Championat. Der Abschluss dieser Turnierserie auf L-Niveau für junge Dressurpferde wird eigentlich im Rahmen des K+K-Cups Anfang des Jahres ausgetragen. Weil das Turnier in Münster in diesem Januar ausgefallen ist, wurde das Finale nach Hagen verlegt.

Nowag hat Fassianos seit zwei Jahren im Beritt. „Er hat mich positiv überrascht, er hat einen richtig guten Job gemacht“, lobt sie den sechsjährigen Hannoveraner. Er sei bislang eher „instabil“ gewesen. „Jetzt ist er erwachsen geworden. Er hat halt ein paar Monate länger gebraucht.“ Nowag will Fassianos nun weiter auf M-Niveau vorbereiten und peilt eine Qualifikation für das Bundeschampionat an.

Starke Konkurrenz um Isabell Werth

Einen starken Auftritt legte auch Florine OLD hin. Nowag sattelte sie in der Qualifikation zum Louisdor-Preis, einer Serie für acht- bis zehnjährige Pferde. Nowag spricht von einem „Wahnsinns-Starterfeld“ angesichts der Konkurrenz um Isabell Werth in dieser Drei-Sterne-S-Dressur. In der Einlaufprüfung lief es nicht besonders gut. Die Ostbevernerin reitet die neunjährige Oldenburger Stute seit Dezember, es war erst ihr dritter gemeinsamer Start. Das Pferd musste vor Ort übernachten, weil es in einer internationalen Prüfung gestartet ist. „Sie war sehr nervös, hat nicht viel gefressen und viel gewiehert“, so Nowag. Sie habe lange überlegt, ob sie zum ersten Mal mit Florine in einem Kurz-Grand-Prix starten sollte. Sie tat es, was die richtige Entscheidung war.

In der Finalqualifikation halten die Nerven

Das Paar platzierte sich in der Finalqualifikation mit 69,977 Prozent als Siebte. „Ich war happy, dass die Nerven gehalten haben. Es gab noch Schwächen in den Piaffe-Passagen, aber die Galopp-Tour war schon sehr gut“, sagte Nowag.

Nur die beiden Besten lösten das Ticket für das Finale im Louisdor-Preis im Dezember in Frankfurt. Dieses „Riesenziel“ hat Bianca Nowag mit der Stute in der Saison 2021 noch nicht abgeschrieben. Sie sagt: „Wir werden dranbleiben.“