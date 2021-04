Das war ein kurzes Vergnügen für die Voltigierabteilung des Reitvereins Drensteinfurt. Nur gut fünf Wochen lang fand der Unterricht in Gruppen statt, nun ist – natürlich pandemiebedingt – wieder Schluss. Dafür wurde am Montag ein Longierlehrgang auf der Reitanlage in der Bauerschaft Mersch angeboten.

Nur Einzelvoltigieren ist erlaubt

Nach fünf Monaten Zwangspause waren die jungen Sportlerinnen Ende März wieder in den Unterricht an der frischen Luft eingestiegen. Die Freude war groß. Die Enttäuschung ist es nun ebenso. „Wir haben das Volti-Training eingestellt“, sagt Abteilungsleiterin Kordula Wernsmann . Grund dafür sind die verschärften Regelungen der bundesweiten Corona-Notbremse. „Wir sind in etwa auf dem gleichen Stand wie vor einem Jahr“, ist Wernsmann frustriert. Das Einzelvoltigieren ist zwar weiterhin erlaubt, doch das kommt höchstens für die älteren Mitglieder in Betracht, die keine Hilfe beim Aufsteigen benötigen.

Für das Frühjahr war beim RVD eine Abzeichenprüfung geplant. Der Termin wurde bereits auf den 10. April verschoben. Nun lassen sich die Verantwortlichen und die Teilnehmer mehr Zeit. „Die Abzeichenprüfung wird für den Herbst angepeilt“, sagt Wernsmann.

Einen vierstündigen Longierlehrgang unter der Leitung von Rainer Hilbt ließ der RVD trotz der Umstände aber nicht ausfallen. Schließlich habe die vereinsinterne Fortbildung problemlos und coronakonform durchgeführt werden können.

Trainingsturnier statt Kreismeisterschaften

Mit Hilbt hatte der RVD einen Experten eingeladen. Der Münsteraner ist Sprecher des Disziplinbeirates Voltigieren im Pferdesportverband Westfalen und zudem in der Trainerausbildung tätig. Die Kreismeisterschaften der Voltigierer, die schon 2020 auf der Anlage des RV Drensteinfurt geplant waren, sollten am 4./5. September nachgeholt werden. „Das wird nicht funktionieren“, ist sich Kordula Wernsmann sicher.

Schließlich konnten die Sportler zuletzt kaum gemeinsam trainieren und müssen nun eine weitere Pause einlegen. Anstatt der offiziellen Kreismeisterschaften möchte der RVD laut Wernsmann ein Trainingsturnier ausrichten.