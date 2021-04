Ganz ohne das Torwart-Metier kann Stephan Tantow wohl doch nicht. Der 31-Jährige, der 2019 bei RW Ahlen zwischen den Pfosten stehen sollte, den aber ein Knorpelschaden im Knie zum Karriereende zwang, kümmert sich in der kommenden Saison 2021/22 um die Schlussmänner des 1. FC Gievenbeck . Beim münsterischen Westfalenligisten, für den er zwischen 2007 und 2010 das Tor hütete, steigt Tantow als Torwart-Trainer ein. Zunächst soll er Claus Puls unterstützen, verspürt aber große Lust, sich bald auch um die Talente der Jugendmannschaften im Leistungsbereich zu kümmern. Als Leiter Sponsoring und Marketing bleibt der Ex-Keeper dem Ahlener Regionalligisten weiterhin erhalten. Seit November 2019 ist Tantow für die Rot-Weißen in dieser Funktion tätig. „Das mache ich nach wie vor weiter. Daran ändert sich nichts“, versichert Stephan Tantow, der in Münster unweit der FCG-Anlage wohnt.