Es steckt noch ein Pfeil im Köcher

Es gibt große Veranstaltungen, die kann man einfach nicht ins Internet verlegen. „Es ist doch ein Gesamtpaket“, denkt Thomas Stallmeister an all die Freunde, die Familie und die Kinder, die beim Sparkassen-Staffellauf in Beckum an der Strecke stehen. Und so kamen der Organisator und seine Mitstreiter von der SG Rote Erde Beckum sehr schnell zur bitteren Entscheidung, die 37. Auflage an Christi Himmelfahrt (13. Mai) ersatzlos zu streichen.