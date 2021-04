Unter dem Titel „Sprung in den Mai“ bietet der RV Oelde am Samstag (1. Mai) ein Springturnier mit verkürztem Nennungsschluss an, das aufgrund der Corona-Beschränkungen ohne Zuschauer stattfinden muss.

Insgesamt sechs Prüfungen der Klassen A bis S sind ausgeschrieben. Aufgrund der großen Nachfrage beginnt das Turnier am Samstag nach der vorläufigen Zeiteinteilung bereits um 7.45 Uhr mit einer ersten Springpferdeprüfung für vier- bis sechsjährige Pferde.

Ab 9.30 Uhr folgen zwei weitere Springpferdeprüfungen der Klassen A und L für den vierbeinigen Nachwuchs. Um 13.15 beginnt eine Springprüfung, der ab 16 Uhr ein M-Springen folgt. In beiden Prüfungen sind jeweils bis zu 75 Startplätze zugelassen.

Den Höhepunkt und zugleich Abschluss des Turniers bildet ein S-Springen auf Ein-Sterne-Niveau (18.45 Uhr), zu dem 34 Paare erwartet werden.