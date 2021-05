Bei ASK Ahlen hofft man wie überall, bald wieder auf die Fußballplätze zurückkehren zu können. Wann es soweit sein wird, steht natürlich noch nicht fest. Klar ist aber, dass bei dem A-Ligisten (Fußballkreis Beckum) dann nicht mehr Serkan Aldemir an der Seitenlinie stehen wird. Der Übungsleiter fehlt beruflich bedingt die Zeit, deshalb tritt er von seinem Amt zurück.

Das machte der Verein am Montag öffentlich. Bescheid wussten die Verantwortlichen aber schon etwas länger. Vereinsvorsitzender Secaattin Akbas lobte denn auch die frühzeitige Information durch Aldemir, der bei ASK seit 2018 an der Seitenlinie stand. „Serkan ist immer herzlich willkommen beim ASK. Wir bedanken uns für die tollen zwei Jahre und wünschen ihm für die private und berufliche Zukunft alles Gute“, heißt es von Seiten des Vereins.

Ein Nachfolger ist offenbar bereits gefunden, letzte Gespräche soll es am Ende der Woche geben.