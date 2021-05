RB Leipzig trifft am Donnerstag im DFB-Pokalfinale auf Borussia Dortmund. Es ist das zweite Mal, dass die Sachsen in Berlin nach dem Pott greifen. Im Mai 2019 unterlag RB dem FC Bayern mit 0:3. Nun könnten die Leipziger gegen den BVB den ersten Titel ihrer Vereinsgeschichte einfahren. Auch Joachim Krug hätte dann daran einen kleinen Anteil. Das mag auf den ersten Blick zwar vermessen klingen, hat aber eine gewisse Berechtigung. Denn der heutige Sportliche Leiter von RW Ahlen war ein Mann der ersten Stunde, und er hat das Projekt RB Leipzig im Jahr 2009 mit aus der Taufe gehoben. Im ersten Jahr des Bestehens war Krug zunächst Sportdirektor, später sogar Vorstandsvorsitzender des Vereins. Mit Mateschitz-Auftrag beginnt das Projekt Alles begann bereits im Jahr 2008, als Andreas Sadlo den damals 53-jährigen Joachim Krug ansprach, ob er Lust auf ein spannendes Projekt habe. Die Firma Red Bull und deren Eigentümer Dietrich Mateschitz wollten zur besseren Vermarktung ihres Produkts eine Profi-Fußballmannschaft in einer der vier Top-Ligen in Europa aufbauen. Diese Aufgabe übertrug der österreichische Milliardär seinem Vertrauten Sadlo. Der wiederum nahm Kontakt zu Krug auf, da sie sich durch den Transfer von Christian Mikolajczak zu LR Ahlen kannten. Und Krug? Winkte erst mal ab. „Am Anfang habe ich gedacht, der hat ’ne Schraube locker.