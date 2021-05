Endspurt, Crunchtime, Showdown – wie man es auch bezeichnen will, die Regionalliga-Saison nähert sich mit großen Schritten ihrem womöglich dramatischen Ende. Für die meisten Teams stehen nur fünf Partien aus. Weder der Kampf um die Meisterschaft zwischen Dortmund und Essen ist entschieden, noch der am anderen Ende der Tabelle. Rot-Weiß Ahlen und der Bonner SC gehen sogar punktgleich in die alles entscheidende Phase der Saison. Direkt davor ist der SV Lippstadt mit drei Zähler mehr auch noch akut bedroht. Es blüht also ein Herzschlagfinale. Wer in dieser Hochdruckphase die Nerven behält und besser abliefert, bleibt drin.