Alles begann mit einem Pony, das Theresa Vosskötter von ihrem Onkel Clemens geschenkt bekommen hat. Daraus entwickelte sich in den zurückliegenden 15 Jahren eine Erfolgsgeschichte, die so kaum zu erahnen war. „Zunächst war es nur ein Hobby und nicht turnierorientiert“, berichtet die heute 26-Jährige. „Aber dann ist schnell mehr daraus geworden. Das Meiste gelernt habe ich auf Snoopy, ein Turnierpony, das wir in der Familie immer weitergereicht haben.“ Letztlich führte dies dazu, dass über die Jahre auch ihre drei jüngeren Geschwister Franziska (24), Anna-Lena (22) und Maximilian (20) mit dem kleinen Vierbeiner den Sprung zu den Westfälischen Meisterschaften schafften. Und die pferdebegeisterten Ostbeverner beließen es nicht bei der Teilnahme. Sowohl Theresa als auch Anna-Lena sicherten sich Titel. Beide durften sich auch schon in jungen Jahren über die Verleihung des Goldenen Reitabzeichens freuen, für das zehn Siege auf S-Niveau nötig sind.