1:6 lautete das aus Ahlener Sicht leider desaströse Endergebnis. In den Schlussminuten hatten die Gastgeber kurzen Prozess und aus einer schon deutlichen wie verdienten 3:1-Führung einen Kantersieg gemacht. Der Treffer durch Diamant Berisha (77.) sowie die jeweils zweiten Tore des bärenstarken Jan-Luca Schuler (80.) und von Jason Ceka (88.) wirkten wie veritable Nackenschläge für die um Schadensbegrenzung bemühte Elf von Andreas Zimmermann. Die hatte immerhin zwischenzeitlich durch einen von Timon Schmitz verwandelten Elfmeter nach Foul an Gianluca Marzullo den Ehrentreffer zum 1:3 erzielt. Doch auch dieses eine Tor konnte nicht den Klassenunterschied der Partie verdecken. Die Schalker wirkten taktisch und technisch deutlich besser, ganz anders noch als beim 1:1 in der Hinrunde.