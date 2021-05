Es darf wieder auf den Tennis-Courts an der Ennigerstraße in Vorhelm gespielt werden. Wenngleich es in der immer noch anhaltenden Corona-Zeit ein zartes Pflänzchen ist, so sieht man beim TuS Westfalia Vorhelm doch ein Licht am Ende des Tunnels. Unter Anwendung eines Hygienekonzeptes geht es wieder los. Wer spielen möchte, muss sich beispielsweise über die Luca-App anmelden.

Mit Hygienekonzept geht es wieder auf den Court

Insbesondere die Kinder und Jugendlichen freuen sich trotz solcher notwendiger Einschränkungen über die Eröffnung der Tennisplätze, musste doch bereits die gesamte Wintersaison ausfallen. Die jungen Tenniscracks waren in der Pandemie besonders betroffen und mussten auf vieles verzichten. „Wir hoffen, dass die Plätze im Zuge von Corona das letzte Mal geschlossen waren“, sagt denn auch Tennis-Pressewart Bodo Schlenker. „Wir können alle daran mitwirken, wenn wir trotz der zurückgewonnenen Freiheiten auch weiterhin diszipliniert bleiben und uns an die Regeln halten.“

Neue LED-Anlage, Beregnungssystem, energetische Sanierung

Die Zwangspause hat die Abteilung aber dazu genutzt, die Sportstätten an der Ennigerstraße zu modernisieren und noch attraktiver zu machen. Unter anderem mit Unterstützung des Förderprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ des Landes NRW hat man kräftig investiert: So wurde im Zuge energetischer Maßnahmen die gesamte Flutlichtanlage auf modernste LED-Technik umgestellt, ein Beregnungssystem für die gesamte Anlage installiert sowie das Clubheim umgestaltet und energetisch auf einen neuen Stand gebracht. In den kommenden Wochen werden zudem der Zugangsbereich inklusive Rampe und die Zuschauerterrasse unter dem Stichwort Barrierefreiheit umgebaut.

TuS Westfalia Vorhelm meldet 15 Mannschaft für den Ligenbetrieb

Ephräm Oskamp, technischer Leiter der Abteilung zeigt sich mit den umgesetzten Maßnahmen entsprechend zufrieden, die neben finanziellen Aufwendungen auch in erheblichem Maße erst durch Eigenleistungen der Vereinsmitglieder und Verantwortlichen möglich geworden sind.

Die Sommersaison darf also nun endlich kommen. Ähnlich wie im vergangenen Jahr wird aber die Spielzeit des Westfälischen Tennisverbandes (WTV) coronabedingt wohl erst im Juni starten. Bei der TuS Westfalia ist man allerdings sehr zuversichtlich und hat 15 Mannschaften für die unterschiedlichen Ligen gemeldet. Mit sechs Mannschaften im Erwachsenenbereich und gleich neun Jugendteams ist der Verein gut aufgestellt. Alle Altersklassen, außer die für das Kleinfeld, sind gemeldet worden.