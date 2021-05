Denn der förderte durchaus Überraschendes zutage. Zuallererst den 2:0-Heimerfolg des SV Lippstadt gegen die Schalke U23. Gegen die Mannschaft also, die Rot-Weiß Ahlen vor Wochenfrist mit 6:1 ein mittelschweres Erdbeben bescherte. Und auch aus Bonn kamen keine gute Nachrichten. Nach 0:1-Rückstand drehte der SC die Partie noch zu einem 2:1-Erfolg. Nichts war es also mit einer Aufholjagd der Mannschaft von Andreas Zimmermann. SV Bergisch Gladbach nun der Hauptkonkurrent Der Freude über den eigenen 2:1 (1:0)-Erfolg über den SV Rödinghausen tat das aber erstmal keinen Abbruch. Wen wundert‘s? Bei einer neuerlichen Niederlage wären die Rot-Weißen wohl so gut wie weg vom Fenster gewesen.