Nach der coronabedingten Abstinenz im vergangenen Jahr wurde nun der Preis der Besten auf dem Gelände des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) in Warendorf wieder durchgeführt. Zur neben den Deutschen Jugendmeisterschaften wichtigsten nationalen Veranstaltung kamen die besten Nachwuchssportler der Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit sowie Voltigierer. Allerdings fand das Turnier unter strengsten Sicherheitsauflagen und ohne Zuschauer statt. Sönke Fallenberg (Ennigerloh-Wessenhorst), seit Beginn des Jahres Mitglied der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf, verfehlte mit Platz vier in der Gesamtwertung der Jungen Reiter Springen (18 bis 21 Jahre) nur ganz knapp einen Medaillenrang.