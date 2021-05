Nach acht Jahren im Dienst der Ahlener SG bricht Philipp Lemke in diesem Sommer zu neuen Ufern auf. Den 30-Jährigen zieht es zum TuS Bommern . Der Verein aus Witten ist jüngst in die Oberliga aufgestiegen und peilt für die nächste Saison dort den Klassenerhalt an. „Das ist also ein Ziel, mit dem ich mich auskenne“, sagt Lemke.