„Wir haben viel Lob von allen Seiten bekommen“, weiß Trainer Marcel Fedde . Und das völlig zurecht. Obwohl die Warendorfer die komplette erste Halbserie aufgrund der Corona-Pandemie abschenkten und alle Spiele gegen sie gewertet wurden, schaffte die Mannschaft auch auf sportlichem Weg den Klassenerhalt und ließ Trier und München auf den Abstiegsplätzen hinter sich. Obwohl vorher schon klar war, dass es aufgrund der besonderen Situation keinen Absteiger geben würde, war das ein toller Erfolg für die heimischen Korbjäger.

Spieler wollen durchtrainieren

Gerade mal zwei Wochen Pause machte der BBC danach und stieg dann sofort wieder ins Training ein. „Die Spieler wollen durchtrainieren. Die sind alle heiß“, weiß Fedde, der sich selbst aufgrund eines Praktikums innerhalb seines Studiums zumindest eine kurze Pause gönnen wird.

In der kommenden Saison 2021/22 wird es ernst, denn dann wird es auch wieder Absteiger geben. „Wir haben aber gezeigt, dass wir mithalten können und da ist der Klassenerhalt durchaus realistisch“, meint Fedde.

Holländischer Center bleibt in Warendorf

Zumal dem BBC der komplette Kader erhalten bleibt. Auch der holländische Center Mattijs Bellers, der gleich einer der wichtigsten Akteure wurde, wird an der Ems bleiben. „Das ist für uns ganz wichtig, damit werden wir eigentlich noch stärker“, findet Fedde und blickt dabei auch auf Joost Morsinkhof, der aufgrund einer Schulterverletzung fast komplett ausfiel und nun wieder fit ist. Zudem steckt der BBC noch mit ein oder zwei potenziellen Verstärkungen in Gesprächen.

Finanzierung der Saison gesichert

Auch der finanzielle Rahmen passt. „Es sieht so aus, dass wir die komplette Saison in dem bisherigen Rahmen finanzieren können“, freut sich Fedde, dass er mit seinem Team weitermachen kann. „Wir wollen ja nachhaltig arbeiten und langfristig planen.“ Deshalb stehen in naher Zukunft auch noch Gespräche mit weiteren Sponsoren an.

Für die kommende Saison hofft man im Verein, dass endlich vor Zuschauern gespielt werden kann. Die bisherigen „Geisterspiele“ waren zwar innerhalb der Mannschaft stimmungsgeladen, die Unterstützung von außen würde aber sehr weiterhelfen.