BBC Münsterland blickt positiv in die Zukunft

Warendorf -

Von Christian Havelt

Vor der Premieren-Saison des BBC Münsterland in der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga wusste niemand im Verein, woran er ist. Nach dem gelungenen Einstand ist das anders. Es herrscht Zuversicht in Warendorf. Und die Vorfreude auf die nächste Saison, die am 25. September beginnen soll, ist groß.