Auch in diesem Jahr lädt der TVG an Silvester um 13 Uhr zum Silvesterlauf und -walking ein.

Und da man sich vor der Silvesterparty natürlich nicht überanstrengen möchte, geht es auch noch nicht um Zeiten und Platzierungen, sondern es werden in Gruppen unterschiedliche Strecken gemeinsam laufend oder walkend zurückgelegt. Während die einen in 45 Minuten etwa sechs Kilometer meistern, werden andere Gruppen in rund einer Stunde acht, zehn oder vielleicht auch 12 km absolvieren.

Anschließend sind alle Teilnehmer zu Kaffee und Kuchen ins TVG-Vereinsheim eingeladen, bevor dann die Party gut gelaunt und topfit kommen kann.

Der Startschuss fällt um 13 Uhr am TVG-Vereinsheim, wo auch Umkleide- und Duschmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Teilnahme ist wie immer – egal ob TVG-Mitglied oder nicht – kostenlos.