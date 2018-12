Nach zwei krachenden Niederlagen und einem Unentschieden mussten die Rot-Weißen früh auf der Tribüne Platz nehmen und bekamen dort Anschauungsunterricht, wie erfolgreicher Hallenfußball gespielt wird – zum Beispiel vom TuS Wüllen, der im Endspiel den Dauerfavoriten und Rekordsieger Eintracht Ahaus mit 4:2 bezwang.

Neues Spiel, neues Glück: Am Samstag startet der VfB immerhin als Tabellenführer der A-Liga in die Hallentitelkämpfe. Das gibt schon mal Selbstvertrauen für den Kick unterm Hallendach. Gespielt wird ab 14 Uhr in der Vesterthalle im Schulzentrum Ahaus.

In der Vorrunde trifft der VfB auf Union Wessum, den FC Oldenburg und FC Ottenstein. Der Gruppe B wurden SF Graes, TuS Wüllen, TSV Ahaus und Eintracht Ahaus zugeordnet.

Ist es Zufall? Vor einem Jahr waren es die gleichen Vorrundengegner für den VfB. Gegen Wessum hieß es 0:8, gegen Oldenburg 1:7, gegen Ottenstein sprang immerhin ein 4:4 heraus. Dem VfB bietet sich so eine perfekte Möglichkeit für eine sportliche Revanche.

Mit der Partie um 14.20 Uhr gegen Ottenstein greifen die Alstätter in das Geschehen ein. Um 15.20 Uhr geht es gegen Oldenburg, um 17 Uhr gegen Wessum. Die beiden Halbfinalbegegnungen sind für 18 Uhr und 18.20 Uhr angesetzt, das Finale für 19 Uhr. Vielleicht ja mal wieder mit dem VfB?