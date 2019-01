Jochen Terhaar coacht das Alstätter All-Star-Team

Die neue Turnhalle am Alten Weg in Alstätte war damals gerade fertig gestellt und konnte auch für Hallenturniere genutzt werden. Zu jener Zeit war der Hallenfußball in Deutschland sehr populär. Sogar die Bundesligisten spielten zu jener Zeit eine DFB-Masters-Serie in der Halle aus.

Obwohl die Sporthalle in Alstätte aufgrund ihrer fehlenden Tribüne eigentlich keine geeignete Turnierhalle darstellt, wurden über die Jahre hinweg viele Fußballturniere (Jugend und Senioren) dort ausgetragen.

Stets zu Jahresbeginn wird seit 1989 auch das vereinsinterne Turnier des VfB Alstätte ausgetragen, bei dem die Seniorenmannschaften, die Alt-Herren-Mannschaften, die A-Jugend und die Frauen-Mannschaft den Dorfmeister ausspielen.

Während dieser 30 Jahre haben viele Trainer, Spielertrainer und Aktive an diesem Turnier teilgenommen. Deshalb wird jetzt zum 30-jährigen Jubiläum ein All-Star-Team aus Ehemaligen gebildet.

Marco und Ludger Körkemeyer (beide langjährige Spieler der 1. Mannschaft) haben als Hauptsponsor für dieses Turnier Kontakt zu ihren ehemaligen Weggefährten aufgenommen.

Wer erkennt wen wieder? Foto: Verein

Jochen Terhaar, aktuelles Aufsichtsratsmitglied beim SC Preußen Münster, wird das All-Star-Team anführen und coachen. Er absolvierte nach seinem Wechsel vom VfB Alstätte zu Preußen Münster insgesamt 154 Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga für Preußen Münster und die SG Wattenscheid 09. Von 1992 bis 1993 war er als Spielertrainer beim VfB Alstätte aktiv, bevor er nochmals in der Saison 2010/2011 für seinen Heimatverein tätig war.

Ebenfalls mit dabei sind die ehemaligen VfB-Spielertrainer Michael Pröpper (1996 - 1999 beim VfB; 65 Spiele in der 2. Bundesliga für RW Essen) und André Paus (1999 - 2001 beim VfB, Spieler in der Ehrendivision für Twente Enschede und Heracles Almelo).

Das Team der All-Stars wird durch die ehemaligen Trainer/Spielertrainer Matthias Vogtt (2001-2003), Martin Rietfort (2003-2006), Thomas Lange (2007-2008), Patrick Geesink (2001-2004), Vito Taurino (2011-2012), Guido Albers (2011-2013) und Hendrik Sahlmer (2013-2017) verstärkt. Außerdem kündigen die ehemaligen Spieler Michael Schulz (1997-1999), Helge Bruns (2004-2008), Danny van der Hartt (2005-2008), Gerben Nijhuis (2002-2007), Tobias Smolinski (2008-2009) und Simon Meyer (1982-2010) ihr Kommen an. Keine leichte Aufgabe, daraus ein Team zu formen. Alle verbindet aber die Erinnerung an Teilnahmen an diesem Turnier.

Gespannt sind die Alstätter auch, wie sich das All-Star-Team gegen die aktuellen Mannschaften des VfB Alstätte behaupten wird. Favorit ist wie in jedem Jahr die 1. Mannschaft des VfB Alstätte um Spielertrainer Markus Krüchting. Doch bereits mehrfach hat sich in 30 Jahren beim Grenzland-Bau Pokal gezeigt, dass nicht immer die Mannschaft das Turnier gewinnt, die in der Liga am höchsten spielt.

Das Turnier beginnt am Samstag um 11 Uhr in der Sporthalle am Alten Weg. In einer Vorrunde werden die zehn teilnehmenden Mannschaften die vier Halbfinalisten ausspielen, bevor das Finale gegen 17.15 Uhr angepfiffen werden soll. Anschließend findet im Festzelt neben der Sporthalle eine Jubiläumsparty statt. Dort wird auch die Siegerehrung durchgeführt. Während des Tages kommen sicherlich auch viele Anekdoten aus 30 Turnierjahren nicht zu kurz.