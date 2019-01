Den Ehrenpunkt hätten die Alstätter ja schon gerne geholt. Aber so richtig nah dran war an diesem letzten Saisonwettkampf, der in Ahaus ausgetragen wurde, kein Alstätter.

Sandra Wittich (386:392) Martin Elsing (378:382), Dennis Busert (379:383), Rene Mönning (370:382) und Anke Elsing (366:379) mussten die Überlegenheit der starken Mannschaft aus Heepen anerkennen.

Aber das war zu verschmerzen. Trainer Manni Hassels betonte: „Trotz dieser Niederlage haben wir die Saison erfolgreich beendet. Unser Ziel war es, den Klassenerhalt in der Verbandsliga zu sichern.“ Und genau das machten die Alstätter.

Die 2. Alstätter Mannschaft musste sich in der Bezirksliga in Münster 1:4 geschlagen geben.

Nur Anke Elsing konnte im Vergleich mit ABC Münster II einen Punkt erkämpfen. Die Resultate: Laura Vos (368:376), Christian Wittich (367:373), Tom Brummelhuis (373:379), Anke Elsing (368:367), Marcel Besarese (371:374). Zwei Wettkämpfe, beide in Alstätte, stehen am 9. Februar gegen Lette I und am 23. Februar gegen Raesfeld I noch aus.