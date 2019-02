Ingmar Wenzel: „Das Finale haben Sie bereits erreicht“

Im Sport steht das Wort Finale als Symbol für ein Ziel. Alle Sportler träumten davon. „Sie haben das Finale bereits erreicht“, leitete Sparkassen-Filialdirektor Ingmar Wenzel in die offizielle Präsentation der Nominierten zur Sportlerin, zum Sportler und zur Mannschaft des Jahres ein. Mehr noch: Durch beeindruckende Leistungen stünden diese Kandidaten stellvertretend für Werte ein, die die Sportvereine gerade in der ländlichen Region vermittelten.

Dass man durch die Ehrung besonderer Leistungen von Sportlern letztlich auch deren Vereine und gerade die Ehrenamtlichen auszeichne, ergänzte Bürgermeisterin Karola Voß .

„Die Sportlerwahl ist eine Wertschätzung für den Sport“, betonte Ingrid Volmer, Vorsitzende des Stadtsportverbandes, der gemeinsam mit der Stadt Ahaus zur mittlerweile 17. Auflage einlädt – „mit dem Höhepunkt Sportlergala am 9. März in der Stadthalle“.

Die Wahl ist nun eröffnet und läuft bis zum 2. März. Fußballer, Tennisspieler, Reiter, Volleyballer und Aquaballer – der Mix der Kandidaten, die von Vereinen und Stadtsportverband vorgeschlagen und nominiert wurden, ist so bunt wie das Angebot in Ahaus. Jeder kann nun online für seine Favoriten abstimmen – online auf der Internetseite der Münsterland Zeitung oder traditionell per Wahlschein.

50 Prozent des Wahlergebnisses machen die Stimmen der Bürger aus, die anderen 50 Prozent bestimmt eine Fachjury, bestehend aus den Vorsitzenden der dem Ahauser Stadtsportverband angeschlossenen Vereine.

Nominiert wurden:

► Marius Herden: Seit zweieinhalb Jahren schnürt der 16-Jährige die Schuhe für den VfL Bochum. In dieser Bundesligasaison plagten ihn Knieprobleme. Dabei war der Schüler am Canisiusstift nach einer Meniskus-OP gerade wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

► Marvin Carl Haarmann: Schon Erfahrung bei der Sportlerwahl aus einer Nominierung vor zwei Jahren bringt der Ahauser Reiter mit. Unter anderem der Titel des Westfälischen Meisters bei den „Jungen Reitern“, aber auch einige Erfolge bei Großen Preisen brachten ihm die Nominierung ein.

► Tibor Vortkamp: Dass er irgendwann durch die Prägung im Elternhaus zum Tennis kommen würde, war zu vermuten. Seit zwei Jahren nun schwingt der 21-Jährige den Schläger für die erste Mannschaft des TV BW Stadtlohn. Mit dieser gelang der Aufstieg von der Münsterland- in die Westfalenliga.

► Demi Ehler: Die 18-jährige Fußballerin in der Frauenmannschaft des Landesligisten SSV Rhade absolviert aktuell ein Praktikum bei der Polizei. Sie hat den Sprung von der U17-Regionalligamannschaft in den Landesligakader direkt geschafft – und in der laufenden Saison bereits ein Dutzend Treffer zugesteuert.

► Sophie Kleinpas: Ebenso für den SSV Rhade läuft die Ottensteinerin auf. Und das als erst 13-jährige Torhüterin, die Anfang März 14 wird, schon bei den U17-Juniorinnen. Das Talent war den Sichtern früh aufgefallen. Nominierungen für die Kreis- und Westfalenauswahl folgten prompt.

► Nina Winkelhaus: Eher zufällig über eine Aktion an der Aabachschule war sie mit acht Jahren früh zum Tennis gekommen. Nachdem das Spielen beim TC GW Ahaus vor sechs Jahren nicht mehr möglich gewesen war, fand die heute 38-Jährige den Weg zum TV BW Stadtlohn. Mit den Damen 30 stieg sie 2018 in der Winterrunde in die Westfalenliga auf, in der Sommerrunde scheiterte das Team nur knapp an Hamm in der Endrunde zur Regionalliga.

► 1. Volleyballmannschaft des VfL Ahaus: Das Team hat sich eine abermalige Nominierung nicht zuletzt durch den Aufstieg in die Oberliga im Frühsommer 2018 verdient. Das Saisonziel ist abgesteckt: Bis zum Spiel in Paderborn soll der Klassenerhalt sicher sein. Aus gutem Grund: Die Partie findet am Sonntag nach der Gala statt.

► Aqua Guards der DLRG-Ortsgruppe Ahaus: Damit steht auf der Nominierungsliste auch ein amtierender Deutscher Meister. Die Aquaballer entschieden die sogenannte Championstour mit fünf Turnieren für sich.

► 1. Fußballmannschaft von Eintracht Ahaus: Seit dem Aufstieg im Sommer 2010 ist Eintracht Ahaus zu einer festen Größe in der Landesliga gewachsen. Die vergangene Spielzeit schloss die Mannschaft auf Rang sechs ab, ein weiterer Schritt in der Entwicklung.