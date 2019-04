Erfolgreich und fair zugleich

Vor Saisonbeginn zählten die Rot-Weißen, Elfter der Spielzeit 17/18, nicht zum Kreis der Favoriten. Aber nach einem verpatzten ersten Spieltag machten die Alstätter schnell klar, dass mit ihnen in dieser Spielzeit zu rechnen ist. Bis zur Winterpause etablierte sich der VfB in der Spitzengruppe, im zweiten Durchgang setzte sich der VfB deutlich an der Tabellenspitze ab. Nur einen Punkt gaben die Krüchting-Schützlinge bislang in der Rückrunde ab. Das ist her­ausragend.

Verdient sind Aufstieg und Meisterschaft allemal. Der VfB führt in zahlreichen Saisonstatistiken. Das Team fuhr die meisten Siege aller 16 A-Ligisten ein, kassierte die wenigsten Niederlagen, weist die beste Tordifferenz auf, ist das überragende Team der Rückrunde, führt klar die Heimtabelle der A-Liga an. Mehr geht kaum.

Besonders in zwei Bereichen hat sich der VfB gewaltig gesteigert. Alstätte kassierte mit Abstand die wenigsten Gegentreffer (bislang nur 27, im Vorjahr 62). Hinzu kommt der Faktor Fair Play. Der A-Liga Spitzenreiter bekam nur eine Ampelkarte. Zu elft fällt das Siegen eben leichter. In der Saison 17/18 war der VfB noch Vorletzter in der Fairnesstabelle der A-Liga, im Spieljahr 16/17 sogar Schlusslicht.

VfB Alstätte feiert die Meisterschaft 1/40 Der VfB Alstätte feiert die Meisterschaft in der Kreisliga A1 Ahaus und den Aufstieg in die Bezirksliga. Foto: Stefan Hoof

Imponierend auch die Offensivpower: Der VfB erzielte bis heute 81 Treffer, im Schnitt folglich mehr als drei Treffer pro Partie. Gleich sechs Spieler kommen auf sechs und mehr Treffer in dieser Spielzeit. Weitere Bestwerte, die die aktuelle Dominanz und Qualität des Tabellenführers unterstreichen.

Letztlich bewies der VfB-Vorstand Weitblick und Geduld bei der Verpflichtung von Meistermacher Markus Krüchting , der in der Vorsaison noch wegen einer Knieverletzung auf sein Wirken an der Seitenlinie und auf dem Trainingsplatz beschränkt war. Krüchting hat es verstanden, sein Team auf das große gemeinsame Ziel, auf die Meisterschaft, einzuschwören. Er selbst ging nun auf dem Platz als Antreiber und Torjäger voran.

Verlassen konnte sich der Coach auf die Unterstützung durch Co-Trainer, Betreuer und Vorstand, letztlich auf die VfB-Familie. Die Identifikation mit der Mannschaft ist so groß, weil der VfB Alstätte den Aufstieg nahezu nur mit eigenen Kräften erreicht hat.

Die hervorragende Alstätter Jugendarbeit zahlt sich aus und eröffnet glänzende Perspektiven.